Rennes-Krasnodar EN DIRECT: Les Rennais en quête de maîtrise... Suivez le premier match de Rennes en Ligue des champions

20h45. On va profiter de ce moment pour avoir une pensée pour tous les supporters rennais. Quand on voit ce que ce club a traversé, ces finales perdues et cette vilaine étiquette de loser. A tous ceux qui avaient balancé leurs écharpes à la sortie du Stade de France. A tous ceux qui ont subi les relégations des années 80 et 90. A tous les copains et copines qui n'y croyaient plus, on vous embrasse. Profitez bien de ce moment !a