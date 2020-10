Simon Yates et l'équipe Mitchelton-Scott se sont retirés du Giro. — Luca BETTINI / AFP

Panique sur le Giro. L’équipe australienne Mitchelton a annoncé son retrait du Tour d’Italie à cause de plusieurs cas de Covid-19 détectés chez des membres de son encadrement, mardi, avant le départ de la 10e étape à Lanciano. Samedi, l’équipe avait déjà annoncé le retrait de son coureur Simon Yates, lui aussi testé positif au coronavirus.

« La santé des coureurs et du personnel étant notre priorité, nous nous sommes retirés du Giro après les résultats du test COVID-19 de la journée de repos, notre troisième série de tests en 3 jours a révélé des résultats positifs pour certains de nos employés », a communiqué l’équipe sur son compte Twitter mardi.

Par ailleurs, deux coureurs de deux autres équipes (le Néerlandais de la Jumbo Steven Kruijswijk et Michael Matthews de chez Sunweb) ont également été testés positifs lors de l’opération menée pendant la journée de repos et ont dû quitter la course. La Jumbo-Visma, l'une des équipes les plus fortes du peloton, a à son tour annoncé son retrait de la course en fin de matinée, sans donner plus d'informations pour l'instant.

Tous ces cas positifs « ont été confiés aux médecins de leurs équipes respectives qui ont ordonné des mesures d'isolement », a précisé la fédération internationale. Après le retrait de la Mitchelton et la Jumbo, 20 équipes restent encore en course dans le Tour d'Italie qui approche de la mi-course et doit se terminer le 25 octobre à Milan.