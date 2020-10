Le Britannique Simon Yates a fait l'objet d'un résultat positif à un test de détection du Covid-19 et se retire du Giro, a annoncé samedi son équipe Mitchelton avant le départ de la 8e étape à Giovinazzo (sud). Simon Yates, vainqueur de la Vuelta 2018, était l'un des candidats au maillot rose dans le Tour d'Italie.

Son cas est le premier survenu à un coureur du Giro depuis le départ. Le Britannique a développé vendredi des symptômes très légers dans les heures qui ont suivi l'arrivée de la 7e étape à Brindisi, a expliqué la formation australienne.

"Simon's health remains our main concern and, thankfully, his symptoms remain very mild & he is otherwise in good health."



