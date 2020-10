Le départ du Vendée Globe en 2012 — ZIMERAY ALAIN/SIPA

Environ 9.000 personnes pourront assister le long du chenal au départ du 9e Vendée Globe le 8 novembre.

L’entrée au village-départ sera elle aussi limitée, avec des réservations qui démarrent ce mardi.

Il n’y aura pas de place pour tout le monde. Environ 9.000 personnes pourront assister le long du chenal au départ du 9e Vendée Globe aux Sables-d’Olonne (Vendée) le 8 novembre. Contrainte supplémentaire : il faudra réserver assez tôt en raison des limitations imposées par la crise sanitaire, ont expliqué ce mardi le maire et le président du département.

« On n’est pas sur un site, on est sur deux, même voire trois sites : vous avez La Chaume, vous avez en face les Sables-d’Olonne et vous avez le port de plaisance. On a une autorisation qui serait de 5.000 sur la Chaume et de 4.000 pour les Sables-d'Olonne, y compris le port de plaisance », a détaillé Yves Auvinet, président du département de la Vendée et de la SAEM Vendée, société organisatrice de la course en solitaire autour du monde et sans escale.

« C’est beaucoup beaucoup moins que d’habitude », a-t-il ajouté, indiquant que le précédent Vendée Globe (2016-2017) avait rassemblé en tout 2,25 millions de visiteurs de l’ouverture du village jusqu’à l’arrivée des skippers. « Un système de réservation va être mis en place pour le jour de départ, le 8 novembre, dans une jauge qui n’est pas encore définitivement arrêtée, mais qui pourrait être de l’ordre de 9 à 10.000 personnes de part et d’autre du chenal du Vendée Globe », a également indiqué le maire des Sables-d’Olonne, Yannick Moreau, lors d’une conférence de presse.

Il faudra aussi réserver pour entrer au village-départ

Mais cette année, même l’entrée au village-départ de la célèbre course de voiliers se fera impérativement sur réservation et ce, dès ce mardi à partir de 15 h. Le nombre de place sera limité : 5.000 personnes autorisées en simultané. Pour obtenir leur billet, les visiteurs peuvent réserver gratuitement des créneaux de 3 heures maximum sur le site de la billetterie ou se rendre à l’office du tourisme des Sables-d’Olonne.

Le village du Vendée Globe accueillera le public pendant trois semaines, du 17 octobre au 8 novembre, et lui permettra de découvrir les 33 bateaux concourant, les stands des exposants ou encore le bar du village.