C’est maintenant officiel. Le skipper nantais Armel Tripon est qualifié pour le Vendée Globe. A bord du nouveau monocoque L’Occitane en Provence, le skipper nantais vient de boucler en solitaire un parcours de plus de 2.300 milles qui l’a conduit de la Bretagne aux Açores puis au phare irlandais du Fastnet, et retour. En réalisant ce parcours, il a validé son ticket d’entrée pour le Vendée Globe et sera bien au départ de la course autour du monde le 8 novembre.

« Je suis très heureux, souffle le navigateur dans un communiqué. Cela fait du bien d’être qualifié – c’était indispensable avant le 15 septembre – et je veux saluer le travail de toute l’équipe technique, car je n’ai pas eu le moindre souci à bord pendant ces neuf jours seul en mer. C’est une victoire collective. »

Pour rappel, fin juin, Armel Tripon s’était fait des frayeurs dans l’optique du Vendée Globe. Dix jours avant la Vendée-Arctique-Les Sables d’Olonne, course qualificative pour le VG, le skipper nantais avait heurté un OFNI (objet flottant non identifié) et endommagé son bateau. Puis, après avoir finalement réussi à être au départ de la Vendée-Arctique-Les Sables d’Olonne, il avait dû abandonner victime d’une avarie, au bout de deux journées…