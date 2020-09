Temps mort pour le Doc — Mark J. Terrill/AP/SIPA

On ne survit pas à une remontée dans sa série à une petite marche d’un duel contre les Lakers en play-offs​. Pas même quand on s’appelle Doc Rivers. L'entraîneur des Clippers a annoncé lundi sur les réseaux qu’il quittait la franchise de Los Angeles. Départ qui intervient donc après l’élimination contre les Nuggets en sept matchs, après avoir pourtant mené 3-1. « Merci à la Clipper nation de m’avoir permis d’être votre coach et pour tout le soutien apporté pour aider à faire de cette franchise une franchise qui gagne », a tweeté Rivers.

« Quand j’ai pris ce job, mon but était de faire (des Clippers) une équipe qui gagne, une destination pour les free agents et apporter un titre de champion », a-t-il poursuivi. « Si j’ai pu accomplir la majorité de mes objectifs, je ne pourrai pas tous les atteindre. »

« La saison s’est terminée de manière décevante »

Rivers, 58 ans, avait rejoint les Clippers en provenance des Celtics en 2013. Il n’a jamais réussi à les mener au-delà des demi-finales de conférence et a été éliminé six fois au premier tour.

Malgré ce bilan, Rivers estime toutefois qu’il ne manque pas grand-chose aux Clippers pour décrocher le titre NBA. « Même si la saison s’est terminée de manière décevante, je sais que vous êtes là et je sais ce dont l’équipe est capable avec votre soutien », a déclaré Rivers dans un message adressé aux fans. Bon esprit, le Doc.