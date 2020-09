Et Anthony Davis s’éleva. Un shoot au buzzer à trois points de l’ailier-star des Lakers a eu raison d’une remontée encore fantastique, mais vaine, de Denver, finalement battu (105-103) et désormais mené 2 à 0 en finale de conférence Ouest.

« Je suis prêt pour gérer ce genre de pression, je veux prendre ce genre de tirs, je veux vivre ces moments, c’est pour cela qu’on m’a fait venir », a martelé après-coup Davis, qui vit ses premières joutes à ce stade des play-offs et que les Lakers ont en effet recruté il y a un an pour épauler LeBron James dans la quête d’un 16e titre de champion.

