La superstar des Lakers LeBron James a beau avoir déjà été quatre fois meilleur joueur de la saison en NBA, il n’a pas apprécié le vote qui a plébiscité Giannis Antetkounmpo pour le titre de MVP à ses dépens, vendredi. « Sur 101 votes, 16 m’ont placé en première position. Ça m’a fait ch… plus que tout », a-t-il confié au sortir d’une bonne soirée pourtant, puisqu’elle a coïncidé avec une première victoire contre Denver en finale de conférence Ouest (126-114).

🤣🤣16 out of 101 🗳! Ok cool! I got y’all. — LeBron James (@KingJames) September 19, 2020

« Je ne sais pas à quel point on regarde vraiment le basket »

« J’ai terminé à plusieurs reprises deuxième dans ma carrière, que ce soit en championnat (6 finales perdues) et maintenant quatre fois pour le titre de MVP. Je n’ai jamais demandé qu’on me les donne. J’ai toujours dit que je voulais m’améliorer chaque jour et que ça se ferait. Mais certaines choses sont hors de mon contrôle. Donc je suis énervé», a-t-il ajouté.

Plus tôt, il avait appris que le trophée de MVP de la saison régulière, prenant en compte les performances individuelles jusqu’au 11 mars, date de l’interruption du championnat à cause du coronavirus, avait été attribué à Antetokounmpo (Milwaukee). De façon assez écrasante, puisque l’ailier grec s’est succédé à lui-même au palmarès en recueillant 85 voix pour la 1re place.

Un titre avec les Lakers pour mettre tout le monde d’accord ?

Si James a tenu à affirmer qu'il ne «contestait en rien la grande saison» de son jeune rival, il a estimé que l’écart les séparant n’était pas représentatif de la façon dont la saison s’est déroulée. En termes de chiffres, puisque cette donnée est essentielle dans le choix des journalistes votants, Antetokounmpo a compilé 29,5 points, 13,6 rebonds et 5,6 passes, quand James, quadruple MVP (2009, 2010, 2012 et 2013) a cumulé 25,3 points, 7,8 rebonds, et 10,2 passes.

« Je ne vais pas commencer à dire quels critères devraient être retenus ou ce qu’ils sont, cela a tellement changé depuis que je suis dans la ligue… Parfois c’est le meilleur joueur de la meilleure équipe, parfois c’est le gars avec les meilleures statistiques… », a-t-il dit. « Mais je ne sais pas à quel point, on regarde vraiment le basket là, ou si on est dans un mode narratif, dans un récit », a-t-il encore ajouté, induisant sans aller plus loin que le choix ait pu reposer sur d’autres ressorts que celui du jeu.