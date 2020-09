Diego Costa, remplacé par Luis Suarez — Paul GreenWood/BPI/Shutterstock/SIPA

Il paraît qu’en arrivant en enfer, Diego Costa et Luis Suarez vous accueillent avec un grand sourire. C’est désormais également le cas au Wanda Metropolitano, où le second nommé a posé ses valises en provenance du Barça, pour former un duo pour le moins caractériel avec l’international espagnol. Diego Costa n’a d’ailleurs pas manqué d’ironiser sur la situation en marge de la victoire 6-1 de l'Atlético de Madrid​ contre Grenade.

« J’aime Luis Suarez. C’est vraiment bien, l’un de nous mord et l’autre donne des coups de pied », s’est-il marré en zone mixte, avant d’ajouter un petit tacle à l’ancien club de Suarez. « Je ne sais pas pourquoi le Barça l’a laissé partir, mais c’est leur décision. Il a un esprit guerrier pour gagner des titres, j’espère que nous pourrons en donner aux fans »