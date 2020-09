Dix ans après, revoilà (enfin) les Lakers en finale de NBA. La franchise californienne, portée par un immense LeBron James, s’est qualifiée pour la 32e finale NBA de son histoire après avoir battu Denver (117-107) et remporté 4 à 1 leur duel en finale de la conférence Ouest, samedi.

Los Angeles qui compte 16 titres de champion, tentera d’égaler le record des Celtics en finale. Il affrontera le représentant de la conférence Est, soit Miami soit Boston qui se rencontrent dimanche pour leur 6e match (3-2 pour le Heat).

Special Squad. On to the final round. pic.twitter.com/53BlhGCN21