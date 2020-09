Nice - PSG EN DIRECT : Mbappé est en feu, Paris fait le break... Suivez le live du match...

Salut les Minutos ! En attendant le multiplex de 15h et l’arrivée du Tour de France sur les Champs, on a droit un bon petit Nice-PSG. Idéal en brunch dominical post-éventuelle cuite du samedi. Bref, parlons sport. Les Parisiens ont toujours un peu de mal à se remettre de leur finale de C1 comme en témoigne leur début de championnat plus que poussif, et ce déplacement chez les Aiglons n’est pas forcément un cadeau. Thomas Tuchel peut néanmoins se satisfaire du retour de Kylian Mbappé. Un moindre mal. Neymar suspendu, Bernat blessé, l’entraîneur allemand sera loin de pouvoir compter sur sa meilleure équipe à Nice.

>> Rendez-vous dès 12h45 pour le départ du live