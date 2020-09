Jordan Siebatcheu, à droite, face au Celtic Glasgow. — A.Buchanan/AFP

Jordan Siebatcheu ne participera pas au match à Nîmes ce dimanche après-midi. Le joueur Franco-americano-camerounais quitte en effet le Stade Rennais pour rejoindre la Suisse, plus précisément le club des Young Boys de Berne. L’attaquant a été prêté jusqu’à la fin de saison, avec option d’achat, annonce la direction du club breton ce dimanche.

[PROS]



Le @BSC_YB et le Stade Rennais F.C. ont trouvé un accord pour le prêt avec option d'achat de Jordan Siebatcheu.



Bonne saison @Theosonsmith ! pic.twitter.com/d55seEwWwH — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 13, 2020

Jordan Siebatcheu était arrivé en Ille-et-Vilaine en juin 2018 en provenance de Reims pour la coquette somme de 9 millions d’euros. Il n’aura toutefois jamais vraiment trouvé sa place dans le onze de départ et n’entrait plus dans les plans du coach Julien Stephan ces derniers mois. Au total, il aura porté le maillot Rouge et roir à 44 reprises et marqué 8 buts.

Le Stade Rennais a recruté un autre attaquant à l'intersaison, l'ex-Amiénois Serhou Guirassy.