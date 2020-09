Cycling images that precede unfortunate events — Christophe Ena/AP/SIPA

Mais pourquoi diable les Deceuninck ont-ils placé le cousin de Julian Alaphilippe​ à 17 bornes de l’arrivée de la cinquième étape du Tour de France, mercredi ? Comment une équipe d’habitude si professionnelle a-t-elle pu commettre une faute aussi naïve, synonyme de perte du maillot jaune ? Le manager de la formation d’Alaph', Patrick Lefefere explique, cité par L'Equipe.

« Le problème, c’est que le jury change tous les jours la limite du ravitaillement et qu’on ne sait plus exactement comment s’organiser. La veille, c’était fixé à 15 kilomètres, ce matin on avait donc prévu de placer Franck (Alaphilippe, le cousin de Julian) à 17 kilomètres de l’arrivée. Mais les commissaires ont dû juger que l’étape avait été calme et sont restés à leur règlement des 20 kilomètres. »

Alaphilippe perd son maillot jaune à cause d'un ravitaillement interdit via @20minutesSport https://t.co/uj0SAjTv3x — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) September 2, 2020

Il faut dire qu’à part 15-20 dernières bornes mouvementées et placées sous le signe du vent de côté et des risques et de la nervosité qui en découlent, l’étape a été d’un néant absolu. Au bout du compte, Lefevere apparaît déçu, mais assume : « C’est une erreur de notre part, mais que celui qui n’en fait jamais lève la main. C’est triste pour Julian et l’équipe de perdre le maillot jaune comme ça. »