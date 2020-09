Tour de France EN DIRECT: Il ne va rien se passer jusqu'au sprint, donc venez rire avec nous sur la 5e étape...

Yo les Minutos ! On est solidement calé dans le peloton pour cette cinquième étape du Tour de France où les leaders, dont le maillot jaune Alaphilippe, seront un peu plus en retrait. Aujourd’hui, c’est pour un sprinteur, ou une échappée qu’on aura autorisée à filer. Entre-temps, on s’évertuera comme toujours à vous faire vivre au mieux votre sieste post-déjeuner. Avec au programme, le récit anticipé de l’étape, des blagues à la con et d’autres remarques sans grand intérêt. On fera de temps en temps attention à la course, aussi, mais pas trop non plus. Faut pas déconner. Allez, à toute. Bisous.

>> Rendez-vous à 15h pour le départ réel de ce live