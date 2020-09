Julian Alaphilippe n'est plus maillot jaune du Tour de France. Le Français n'a pourtant pas perdu la moindre seconde dans la 5e étape arrivant à Privas et remportée par Wout Van Aert, mais il est tombé sous le coup d'une pénalité. En effet, alors que le rythme s'accélérait dans le peloton en prévision de l'arrivée, Julian Alaphilippe aurait pris un bidon à l'un de ses intendants sur le bord de la route à l'intérieur des 20 derniers kilomètres. Ce qui est interdit par le règlement et a poussé les commissaires de courses à lui infliger une pénalité de 20 secondes. Le Français se retrouve désormais 16e du classement général.

Is this the moment that cost Julian Alaphilippe the yellow jersey??#TDF2020



Watch The Breakaway for all the best reaction, on Eurosport Player pic.twitter.com/vorVNKSxj8