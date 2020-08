La course de Romain Bardet (à gauche, sous le masque) pourrait être gâchée par le Covid-19. — M. Allili / SIPA + J.S.-M. au Paint

Plusieurs coureurs, dont Romain Bardet, ont avoué leur inquiétude à l’idée que le Tour de France soit interrompu par les autorités en cas de redémarrage trop violent de la pandémie.

Les organisateurs ont mis en place un système de « bulles » pour éviter que les coureurs, les journalistes et les spectateurs ne se contaminent.

« Il y aura forcément des cas de Covid-19, mais on est en mesure de préserver la bulle », assure le ministère des Sports. Deux personnes positives ont déjà été exfiltrées.

De notre envoyé spécial à 150 mètres du départ du Tour,

On vous le confirme : les bulles sont étanches. Ces mots sont écrits depuis le hall d’un hôtel et non depuis la salle de presse du grand départ du Tour de France. Ses portes sont restées fermées jusqu’à ce que le laboratoire qui a farfouillé dans nos narines lundi ne se décide à nous envoyer un test PCR barré d’un magistral : « négatif ». Tel un coureur qui aurait abusé du Tramadol, voilà le reporter condamné à interviewer au téléphone des gens qui se trouvent à 200 mètres de lui.

En plus d’avoir un masque sur le visage, « on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête », nous dit ainsi Bernard Thévenet. Le vainqueur des Tours 1975 et 1977 a hérité cette année du titre d’ambassadeur du grand départ, en plus de son poste habituel de chargé des relations extérieures pour ASO, l’organisateur du Tour.

Cette « épée de Damoclès » plane au-dessus du maillot bleu-blanc-rouge de Thibaut Pinot, qui emploie la même formule. Sans trop s’inquiéter. Contrairement à Pierre Rolland, qui trouve la situation « assez stressante ». Le leader d’AG2R Romain Bardet est lui alarmiste :

S’il y a une infection dans le peloton, ça peut aller très vite. Si le Tour arrive à Paris, ce sera une réussite pour tous ! »

Son futur directeur sportif, Iwan Spekenbrink, patron de Sunweb, embraye : « Il faut que la bulle soit étanche, sinon nous savons avec certitude que le gouvernement français va mettre un terme à l’évènement. »

« En mesure de préserver la bulle »

Les ministères concernés sont pourtant rassurants. « Ce n’est pas du tout à l’ordre du jour », dit-on au ministère de la Santé. Les deux cas positifs au sein du staff de la Lotto-Soudal, ce jeudi, n’ont rien changé : « Il n’y a aucune raison d’interrompre la course. » Les malades ont été exfiltrés.

Même commentaire au ministère des sports… Assorti d’un certain agacement : « Maintenant qu’on part, il faut changer de logiciel et arrêter de nous demander si on pense à arrêter », peste une source au ministère des Sports, avant de lâcher : « Il y aura des cas de Covid-19, forcément, mais on est en mesure de préserver la bulle. »

Le gouvernement s’est battu pour maintenir le Tour de France, le premier événement sportif d’ampleur internationale organisé en France depuis le confinement. « C’est un signal positif, c’est une victoire de pouvoir l’organiser », souligne cette même source. La ministre des Sports Roxana Maracineanu et Jean-Michel Blanquer, son ministre de tutelle, seront à Nice ce samedi pour le grand départ.

« Les gens d’ASO ont sûrement réfléchi à une interruption »

Seront-ils aussi sur les Champs Elysées pour remettre les maillots distinctifs aux héros de l’été indien, dans trois semaines ? « Les gens d’ASO sont des professionnels. Ils ont sûrement réfléchi à une interruption, confie une source proche. Tous les scénarios ont été envisagés et le gouvernement leur a donné une feuille de route, qu’ils appliquent. »

Les Alpes-Maritimes en rouge, le départ du Tour en « quasi huis clos » via @20minutesSport https://t.co/RKVnseGez7 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) August 27, 2020

ASO a réussi son premier examen avec mention en réorganisant le grand départ dans l’urgence. Le classement des Alpes-Maritimes en zone rouge a forcé Christian Prud’homme à bricoler un départ en quasi-huis clos. Une déception pour les contribuables niçois, qui vont payer 3,55 millions d’euros pour une fête à laquelle ils ne sont pas invités.

« C’est long, trois semaines »

Ce départ contrarié inquiète les élus locaux de Haute-Saône. Le conseil départemental a beaucoup investi pour aménager la montée de la Planche des Belles Filles, théâtre du contre-la-montre décisif du 19 septembre. « Les habitants s’y voient déjà, souffle un élu local. Mais moi, je me dis que le Tour peut très bien s’arrêter avant. C’est long, trois semaines… » Thibaut Pinot, qui a dû abandonner lors des Tours 2013, 2016, 2017 et 2019, peut confirmer.