Tout va bien à la veille du Tour de France — Alex Broadway/Shutterstock/SIPA

Le vainqueur d’étape, les maillots distinctifs et le dossard de meilleur combatif ne seront (hélas) pas les seuls indicateurs de la course à surveiller au quotidien sur la route du Tour de France 2020. Cette année, il faudra aussi garder un œil hyper attentif sur les cas de coronavirus pour éviter un « cluster peloton ». A la veille de la course, tout roule, comme l’a affirmé Christian Prudhomme au micro d’RTL.

« Autant que je le sache, a-t-il dit, il n’y aucun cas de Covid parmi les coureurs, a assuré le directeur du Tour de France. La formation belge Lotto-Soudal a fait savoir que l’un de ses assistants et l’un de ses mécaniciens avaient été positifs au dernier test. Tous les gens sont naturellement testés. En plus du système des bulles, il y a un système de tests. Chaque coureur a été testé cinq à sept fois avant le Tour. »

Peloton 100 % sain au départ de Nice

Prudhomme rappelle en outre que deux tests supplémentaires seront exigés avant le départ. Les journées de repos ne dérogeront pas à la règle. Le directeur de la course se veut catégorique sur le fait que 100 % des coureurs et accrédités seront sains au départ de Nice.

Pour la suite, c’est encore autre chose. « Je ne suis pas devin. Je suis incapable de vous dire si quelqu’un sera testé positif dans huit ou quinze jours. »