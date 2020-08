Le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, le 19 août 2020. — Valery HACHE / AFP

La nouvelle est tombée ce jeudi matin et a contraint les organisateurs du Tour de France 2020 et les autorités à adapter une nouvelle fois leur copie. Avec le passage au niveau rouge « vulnérabilité élevée » du département des Alpes-Maritimes face à l’épidémie de Covid-19, les départs et arrivées ce week-end à Nice se dérouleront « en quasi-huis clos », a annoncé le préfet des Alpes-Maritimes dans l’après-midi.

Seules deux tribunes permettant d’accueillir 50 personnes chacune seront installées à ces moments-là et des panneaux occultants garderont le public à l’écart. « Sur la ligne de départ et d’arrivée, il n’y aura pas de spectateur », et les badauds le long du parcours devront être masqués, a ainsi expliqué Bernard Gonzalez, en présence du maire LR de Nice Christian Estrosi et du directeur de la course Christian Prudhomme.

« Tout sera fait pour que le public ne reste pas agglutiné »

Dans les étapes azuréennes de montagne, les mesures sont également adaptées. « Les véhicules seront arrêtés en bas des cols et tout sera fait pour que le public ne reste pas agglutiné. Nous allons disperser les groupes de gens qui pourraient se former », a également précisé le préfet.

« La ville et Amaury sport organisation [ASO] avaient anticipé, a pointé de son côté le maire de Nice Christian Estrosi. On a décliné un scénario qui va changer par rapport à ce que l’on connaissait mais, néanmoins, l’événement aura bien lieu. » Ce jeudi soir, les festivités doivent débuter avec la présentation des équipes face à 1.000 spectateurs, au lieu de 1.700 comme annoncé plus tôt.