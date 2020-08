EPIDEMIE Un joueur des Rouge et Noir a été testé positif. Par précaution, le staff toulousain a décidé d'annuler la rencontre de ce soir

Lors d'un entrainement du Stade Toulousain cet été. (Illustration) — Fred Scheiber / SIPA

Bis repetita. Après l’annulation du match entre Lyon et Clermont pour cause de cas de Covid-19 dans les rangs du LOU, ce vendredi, le Stade Toulousain a annoncé l’annulation de la rencontre amicale prévue ce vendredi soir à Ernest-Wallon contre Montpellier

Un de ses joueurs a en effet été testé positif suite aux tests quotidiens réalisés dans le cadre du protocole sanitaire Covid-19 mis en place par la Ligue nationale de rugby. Le club l’a tenu à l’isolement, en attendant les derniers prélèvements effectués ce matin qui ont confirmé le résultat positif. Il ne souffre d’aucun symptôme, mais a été placé de fait en quatorzaine par mesure de précaution.

Suite aux tests réalisés sur l’effectif professionnel, le résultat d'un de ses membres s'est avéré positif au COVID-19.

Dans la perspective de la reprise du Top 14, le match amical #STMHR prévu ce soir est de ce fait annulé.



« Dans un souci de précaution, pour garantir l’entière sécurité de l’ensemble des joueurs, staff, organisateurs et spectateurs, devant l’impossibilité d’obtenir les résultats des tests avant le départ du MHR pour Toulouse et sans possibilité de report, le match amical opposant le Stade Toulousain au Montpellier Hérault Rugby est annulé », a indiqué le club des Rouge et Noir ce vendredi en fin de matinée. Une mesure prise en concertation avec des dirigeants de Montpellier.