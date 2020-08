FOOTBALL L’équipe serbe s’est imposée 1 à 0 grâce à un but de la tête de Tomane à la 61e minute

Les joueurs de l'Etoile rouge, à Belgrade le 29 mai 2020. — BOZIC/BETAPHOTO/SIPA

Alors que l’on vient tout juste de connaître le vainqueur 2019-2020 de la Ligue des champions, les barrages ont bien avancé en vue de déterminer complètement les équipes qui joueront la prochaine édition. Et à ce jeu, l’Etoile rouge de Belgrade se rapproche de plus en plus de la phase de poules.

Le Besiktas Istanbul éliminé

L’équipe serbe et les Grecs du PAOK Salonique se sont qualifiés mardi pour le 3e tour de qualification de la Ligue des champions 2020-2021. L’Etoile rouge s’est imposée sur la plus petite des marges (1-0) face aux Albanais du Partizan Tirana. Tomane a marqué de la tête à la 61e minute suite à un corner. Le PAOK Salonique a lui dominé le Besiktas Istanbul 3-1. Avec cette défaite, le club turc se retrouve éliminé de la compétition.

Ce mercredi, onze autres rencontres du 2e tour de qualification auront lieu, avec notamment un match entre le Celtic Glasgow et le champion de Hongrie, Ferencvaros, ainsi qu’un duel entre le club roumain Cluj et les Croates du Dinamo Zagreb.