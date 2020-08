Le PSG premier sur les revenus. A défaut d’avoir remporté la Ligue des champions dimanche soir, les Parisiens devraient devancer le Bayern Munich dans la répartition des droits redistribués par l’UEFA au terme de cette saison européenne. Selon le site spécialisé The Swiss Ramble, le finaliste malheureux va toucher la rondelette somme de 134 millions d’euros, contre 129,9 millions pour le Bayern.

The highest placed clubs from countries outside the Big Five leagues are #Benfica €52m (17th), #Ajax 48m (18th), Shakhtar Donetsk €44m (20th), Zenit Saint Petersburg €42m (21st), Red Bull Salzburg €36m (24th), Olympiacos €35m (25th) and Galatasaray €30m (26th). pic.twitter.com/FCiME6QOKv