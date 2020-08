Thiago Silva, en fin de contrat avec le PSG, devrait poursuivre sa carrière à Chelsea. — UEFA - Handout/SIPA

Dimanche soir, encore dans l’émotion de la finale perdue par le PSG face au Bayern Munich, Thomas Tuchel avait semblé ouvrir la porte à une prolongation de Thiago Silva, que les dirigeants avaient pourtant choisi de ne pas garder en juin - sauf pour deux mois de plus, le temps de disputer le Final 8 de la Ligue des champions.

« On va parler maintenant avec lui, avec le club pour clarifier la situation. Je vais parler de ces choses-là avec Leonardo et les dirigeants, qui sont aux responsabilités pour construire la nouvelle équipe », avait déclaré le coach allemand. Quelques minutes plus tard, l’intéressé ne laissait pas de place au suspense. « Malheureusement, c’était mon dernier match », a-t-il assuré au micro de RMC Sport.

🗣💬 "C’était mon dernier match avec Paris"



Déçu, Thiago Silva a confirmé la fin de son aventure avec le PSG et il en est sûr... Paris vivra bientôt d'autres finales de Champions League#RMCChampions #PSGBayern #UCL #UCLFinal pic.twitter.com/1ecHjxHNI0 — RMC Sport (@RMCsport) August 23, 2020

A 35 ans, le défenseur brésilien ne compte toutefois pas s’arrêter là. « Je veux jouer trois-quatre ans encore et disputer la Coupe du monde au Qatar », a-t-il ajouté dimanche. Où ça ? Selon les informations de la nouvelle chaîne Téléfoot et de Sky Sports, cela devrait être du côté de Chelsea. Thiago Silva aurait donné son accord et devrait officialiser le transfert avant la fin de semaine. Chelsea, quatrième de Premier league, va disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

Déjà évoquée samedi, la piste se serait donc consolidée. Selon Sky Sports, le Brésilien signerait un contrat d’un an. Il deviendrait la troisième recrue de l’été des Blues, après Hakim Ziyech et Timo Werner.