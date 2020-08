C'était prévisible mais la déflagration reste quand même importante. Chris Froome ne fera pas de dernier Tour de France avec Ineos avant de quitter l'équipe Britannique. Ni le quadruple vainqueur du Tour de France Chris Froome ni le lauréat de l'édition 2018, Geraint Thomas, n'ont en effet été retenus dans sa sélection de huit coureurs pour la Grande boucle (29 août - 20 septembre) dévoilée mercredi et centrée sur le tenant du titre Egan Bernal.

« Geraint (Thomas) visera le Giro (...). En ce qui le concerne, Chris (Froome) visera la Vuelta », a expliqué la formation britannique dans un communiqué, quelques jours après des prestations du duo loin des standards d'Ineos lors du Critérium du Dauphiné, la dernière grande course de préparation avant le Tour.

Un peu plus d'un an après sa grave chute sur le Dauphiné 2019 qui l'avait laissé perclus de fractures (vertèbre cervicale, fémur, hanche, coude, côtes...), le Britannique Froome, en partance la saison prochaine vers l'équipe Israël Start-Up nation, n'a pas réussi à convaincre son boss Dave Brailsford de son retour à son meilleur niveau.

Our #TDF2020 team is set. We'll see you on the start line in Nice as the INEOS Grenadiers. pic.twitter.com/Pk33M6WTGf