Des partisans de Didier Drogba venus soutenir sa candidature devant la Fédération ivoirienne de football, à Abidjan le 1er août 2020. — AFP

Didier Drogba a eu le droit à un accueil comme dans un stade à son arrivée devant la fédération ivoirienne de football (FIF). L’ex-star du football a déposé officiellement samedi à Abidjan sa candidature à la présidence de l’institution. Il a notamment promis de contribuer à la renaissance de ce sport roi en Côte d’Ivoire qui selon lui « va mal ».

Les fans de @didierdrogba ont accueillis chaleureusement Drogba venu déposer son dossier de candidature au siège de la FIF



📹@abidjan_net pic.twitter.com/pHHlV3zdan — Lᴀ Cᴏ̂ᴛᴇ ᴅ’Iᴠᴏɪʀᴇ Esᴛ Cʜɪᴄ🇨🇮 (@CotedIvoire_off) August 1, 2020

La foule pour l’ancien attaquant

L’ancien capitaine des Eléphants ivoiriens avait subi un coup dur mi-juillet, lorsque l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI) avait refusé de le parrainer, mais il a réussi à obtenir huit parrainages et le soutien d’un des cinq groupements d’intérêt nécessaires pour postuler à l’élection. « Ce n’est pas tant être président de la FIF qui m’intéresse, mais c’est la mission qui lie cette fonction », a affirmé devant une foule nombreuse l’ancien attaquant vedette de l’Olympique de Marseille et de Chelsea, âgé de 41 ans. « Je suis de retour et déterminé à apporter ma pierre à l’édifice, au renouveau et au développement du football ivoirien » a ajouté le joueur, retraité depuis fin 2018.

Après le dépôt des dossiers, la commission électorale dispose de cinq jours pour analyser et valider les différents dossiers de candidature. Outre Drogba, Idriss Diallo, ancien 3e vice-président de la FIF, soutenu par l’Association des footballeurs, et l’actuel vice-président de la Fédération et président de la Ligue Sory Diabaté ont déjà déposé leur candidature.