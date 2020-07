Avec les recrutements de Pablo Longoria et d'Hugues Ouvrard, Frank McCourt entame la phase 2 de son projet. — B. Horvat / AFP

Selon nos informations, Pablo Longoria devrait être à Munich ce vendredi pour observer un match amical de l’OM.

L’Espagnol prendra lundi prochain la tête du secteur sportif du club dirigé par Frank McCourt.

L’OM vient de terminer un stage en Bavière. Selon André Villas-Boas, les objectifs ont été atteints.

Il n’a pas pu résister. Selon nos informations, Pablo Longoria, nouveau « head of football » de l’Olympique de Marseille, sera à Munich vendredi pour observer les joueurs de l’effectif actuel. Il ne prendra pourtant son poste de directeur général délégué chargé du football que lundi.

Réputé pour être un bourreau de travail, le jeune Pablo Longoria (33 ans) a travaillé comme recruteur à Newcastle, Huelva, Sassuolo, à l’Atalanta Bergame et à la Juventus Turin. Il a dirigé le recrutement de la Vieille Dame de 2015 à 2018.

Son principal fait de gloire est d’avoir ensuite participé à la renaissance européenne du Valence CF, dont il a été le directeur sportif de février 2018 à septembre 2019.

Son côté geek a séduit l’OM

« Ses qualités humaines nous ont impressionnés », a indiqué le président marseillais Jacques-Henri Eyraud. Son côté geek, notamment. « C’est un angle important en 2020 », sourit un dirigeant marseillais.

Pablo Longoria prendra son poste à la Commanderie lundi prochain, en même temps que son homologue Hugues Ouvrard, « head of business. » Sur les terrains, l’OM a déjà recruté deux joueurs prometteurs, âgés de 21 ans, via les réseaux d’André Villas-Boas : le milieu de terrain havrais Pape Gueye et le défenseur argentin Leonardo Balerdi. Ce dernier a été prêté par Dortmund. L’OM cherche désormais un arrière gauche et un attaquant supplémentaires.

« Nos objectifs ont été remplis »

Marseille vient de terminer un stage en Bavière par une défaite face aux Slovaques du DAC (2-1). « Nos objectifs sur le plan physique ont été remplis, a commenté André Villas-Boas. Lors des deux premiers matchs, l’opposition était d’un niveau plus bas, mais c’était bon pour la confiance et les automatismes. »

La Ligue 1 reprend le 21 août face à Saint-Etienne. L’OM va se tester vendredi face au Bayern Munich, à 16 heures.