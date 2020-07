Mourad — ROMAIN LAFABREGUE / AFP

Simple posture ou vraie décontraction, c’est toujours difficile à dire avec un animal de la trempe de Mourad Boudjellal. Tout juste assigné en justice par l'OM avec son acolyte Mohamed Ajroudi, avec lequel il travaillerait au rachat du club olympien, l’ancien taulier du RCT semble prendre la menace de la direction marseillaise avec une grande décontraction.

Adepte des messages subliminaux qu’il distille sur les réseaux sociaux en postant des morceaux de musique censés coller à son actualité – il avait récemment partagé la chanson « Hold-Up » de Louis Chedid –, Mourad Boudjellal a cette fois-ci opté pour un bon vieux Daniel Balavoine avec la classique « Je ne suis pas un héros ». Difficile de ne pas y avoir une pique lancée au président actuel de l’OM, Jacques-Henri Eyraud. Héros, Eyraud, vous l’avez ? LOL !

A l’heure actuelle, il est impossible de dire si le projet de rachat de l’Olympique de Marseille est à prendre au sérieux, encore plus quand les acteurs principaux de cette OPA hostile semblent répondre aux critiques par du second degré. En attendant, on a sorti le pop-corn. Rira bien qui rira le dernier, c’est ça qu’on dit non ?