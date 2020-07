Mohamed Ayachi Ajroudi, porteur du projet de rachat de l'OM, et Mourad Boudjellal, qui serait alors le nouveau président du club. — Fethi Belaid, Bertrand LANGLOIS / AFP

L'Olympique de Marseille contre-attaque. Le club phocéen a annoncé avoir assigné mardi en justice Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal, candidats déclarés au rachat de l’OM, leur reprochant de mener « une campagne de déstabilisation ».

« Une assignation préparée par le cabinet Malka et Associés (…) a été délivrée ce jour par huissier » à l’homme d’affaires franco-tunisien, meneur du projet, et à son choix pour la présidence de l’OM, a précisé le club dans un communiqué.

L’Olympique de Marseille a décidé d’agir en justice à l’encontre de Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2020

Cette assignation vise à engager la responsabilité d’Ajroudi et Boudjellal sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil pour le préjudice causé par « une campagne intensive de désinformation massive dans le but manifeste de déstabiliser et fragiliser le club », précise-t-on du côté de l’OM.

L’OM parle d’un « comportement non professionnel et sournois »

« Personne ne devrait utiliser l’OM afin d’asseoir sa notoriété personnelle », insiste le communiqué, évoquant « une campagne destructrice et égoïste basée sur des tromperies et des mensonges ».

Qui est Mohamed Ayachi Ajroudi, cet « inventeur » qui veut racheter l’OM ? via @20minutesSport https://t.co/AaRMjojHCE — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) July 1, 2020

« A aucun moment » le propriétaire de l’OM, l’Américain Frank McCourt, « n’a envisagé de céder sa participation dans la SASP OM » à ces deux personnes, et « contrairement à ce qui a pu être affirmé dans les médias, ni M. McCourt ni quiconque appartenant au groupe McCourt et à l’OM n’a eu le moindre contact avec eux ou leurs conseils », insiste le club.

Le club voit dans « ce comportement non professionnel et sournois » une « attaque à l’encontre de l’OM » au moment où il retrouve la Ligue des champions après sept ans d’absence. McCourt et le président Jacques-Henri Eyraud​ ont « un plan stratégique global à long terme » pour le club et ne veulent donc pas le vendre, est-il écrit.