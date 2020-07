Et un rebondissement de plus dans l’affaire du rachat de l’OM, un ! Après avoir assuré dans les médias ne pas vouloir vendre l’Olympique de Marseille, le propriétaire Frank McCourt a formellement rejeté l’offre de négociation de l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi, selon un courriel que l’AFP a pu consulter jeudi.

L’OM peut-il avoir gain de cause en justice contre Ajroudi et Boudjellal ? via @20minutesSport https://t.co/BM938hbpjJ