Kylian Mbappé a été blessé lors de la finale de la Coupe de France, vendredi soir. — Francois Mori/AP

On pouvait le craindre, les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes pour Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain a partagé, via un bref communiqué, le bilan d’imagerie réalisé ce lundi. L’attaquant parisien souffre d’une « entorse de la cheville avec lésion ligamentaire externe » depuis la finale de Coupe de France contre Saint-Etienne et ce tacle incontrôlé de Loïc Perrin​.

La durée de reprise de Mbappé « est estimée à environ trois semaines » par le champion de France, mettant ainsi en doute sa participation au quart de finale de Ligue des champions contre l’Atalanta à Lisbonne, le 12 août prochain.