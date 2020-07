Le Stade des Redskins, à Washington — SIPA

L'équipe de football américain des Redskins (Washington), qui était sous forte pression de ses sponsors, a confirmé lundi qu'elle allait changer son nom, critiqué depuis de nombreuses années en raison de sa connotation raciste, sans annoncer le nouveau pour le moment.

« Le 3 juillet, nous avons annoncé le début d'un examen approfondi du nom de l'équipe », peut-on lire dans un communiqué. « Aujourd'hui, nous annonçons que nous allons abandonner le nom et le logo des Redskins après la fin de cet examen. » Le propriétaire de l'équipe « Dan Snyder et le coach Rivera travaillent en étroite collaboration pour développer un nouveau nom et une nouvelle approche visuelle », poursuit le communiqué. « Nous souhaitons tenir informés nos sponsors, nos fans, et les habitants de notre cheminement de pensée. »

Des voix s'élevaient depuis longtemps pour demander à cette équipe du championnat de football américain (NFL) de changer son nom et son logo, des organisations amérindiennes réclamant l'abandon de « cette insulte raciste ». Daniel Snyder avait toujours refusé, affirmant que ce surnom rendait hommage aux Amérindiens.

Mais après la mort de l'Afro-Américain George Floyd fin mai, et alors que les Etats-Unis sont en plein examen de conscience pour repenser leur rapport à leur passé raciste, la pression - notamment économique de la part de sponsors comme FedEx - avait encore augmenté autour des Redskins. Il y a 10 jours, l'équipe avait ainsi ouvert la voix à un changement, « au vu des récents évènements à travers le pays ».