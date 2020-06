Nick Kyrgios a traité d'« égoïste » l’Allemand Alexander Zverev, vu à une soirée alors qu’il avait promis de passer 14 jours en quarantaine après sa participation à l'Adria Tour de Novak Djokovic.

« Je me réveille et je vois encore des infos polémiques partout dans le monde. Une qui m’a frappé, c’est de voir Sacha Zverev, encore lui, encore, encore… Mais comment peut-on être aussi égoïste ? », a dit sur Instagram le volcanique Australien.

Here’s the @NickKyrgios response so many of y’all were clamoring for. I think he delivered.



But to me the silence of the other 100+ ATP players is far louder and more telling. pic.twitter.com/guj2JjRZuS