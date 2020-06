Novak Djokovic — Darko Vojinovic/AP/SIPA

Après Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki​, Novak Djokovic a été testé positif au coronavirus après l’Adria Tour qu’il a organisé et qui a été interrompu avant la finale que devait disputer le Serbe à Zadar. L’annonce a été faite ce mardi par le staff de Nole. Le joueur a été testé à son arrivée à Belgrade​ en provenance de Croatie et ne présenterait pas de symptômes de la maladie.

Le communiqué de Djokovic qui annonce que sa femme Jelena est également positive, contrairement à leurs enfants. Le Serbe se met en quatorzaine et sera de nouveau testé dans cinq jours. pic.twitter.com/xiu7l5QEpj — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) June 23, 2020

« Nous avons organisé le tournoi à un moment où le virus était affaibli et on pensait que les conditions pour organiser la tournée étaient réunies. […] Je suis tout à fait désolé pour tous les cas individuels d’infection. J’espère que ça ne va compliquer la santé de personne et que tout le monde ira bien », a entre autre écrit le numéro 1 mondial via communiqué, qui se met en quatorzaine et sera testé dans cinq jours.