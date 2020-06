Des coups boisés, rarement. La langue de bois, jamais. Nick Kyrgios s’est payé le patron de l'ATP après l’annonce de la reprise du tennis le 14 août, jusqu’ici interrompue en raison de la pandémie de coronavirus​.

« A la tienne, mec. Tu t’es vraiment occupé des joueurs pendant cette période ? Putain. Sérieusement. Et collaborer avec nous, ça t’intéresse, patate ? », a tweeté le fantasque 40e mondial.

Cheers mate, you’ve really looked after the players during this time. Seriously 🤦🏽‍♂️ fk me, how about you have a collaborative effort with us, potato https://t.co/6CWQ9vuNGa