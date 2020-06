Franck Ribéry a inscrit un but magnifique avec la Fiorentina contre la Lazio, le 27 juin 2020. — Riccardo de Luca/AP/SIPA

A 37 ans, Franck Ribéry est toujours capable de coups de génie. Samedi soir, face à la Lazio Rome, l’attaquant de la Fiorentina a illuminé la rencontre avec un but de grande classe. Excentré sur son côté gauche, l’ancien du Bayern est entré dans la surface après avoir éliminé deux joueurs d’un double contact fulgurant, avant d’en mettre un troisième dans le vent d’une feinte de frappe. Il a terminé son action par une belle frappe au premier poteau, prenant à contre-pied le gardien Strakosha.

Malheureusement pour Ribéry et la Fio, ils n’ont pas réussi à tenir le score après cette belle mise en route. La Lazio a fini par s’imposer sur sa pelouse grâce à Ciro Immobile et Luis Alberto (2-1). La promesse, tout de même, d’une fin de saison plus correcte pour la Viola, anonyme 14e de la Serie A. Ribéry était absent depuis décembre à cause d’une opération de la cheville.