FOOTBALL La durée d'indisponibilité du Français n'a pas été communiquée, mais on n'est pas près de le revoir sur les terrains de Série A

Franck RIbéry blessé à la cheville après un tacle lors de Fiorentina-Lecce, le 30 novembre 2019. — UK SPORTS PICS/SIPA

Le Français Franck Ribéry va être opéré après avoir subi une blessure sérieuse à un ligament de sa cheville droite, a annoncé son club, la Fiorentina, jeudi. Le milieu de terrain, âgé de 36 ans, a été victime d’un violent tacle de la part du joueur de Lecce Panagiotis Tachtsidis le 1er décembre dernier en Serie A et a dû être aidé pour sortir du terrain.

L’ancien joueur du Bayern Munich​ éprouve toujours des douleurs persistantes lorsqu’il exerce une pression sur sa cheville, a déclaré le club toscan dans un communiqué. « Afin de résoudre le problème, un traitement chirurgical de stabilisation articulaire a été proposé, qui sera réalisé dans les prochaines heures, a expliqué la Fiorentina. A l’issue de la procédure, le temps estimé de reprise de l’activité sera annoncé. »

Ribéry a déjà manqué le match de championnat du week-end dernier contre le Torino et un match de Coupe d’Italie. Il devrait également être absent lors les deux prochaines rencontres de son équipe contre l’Inter Milan, leader de la Serie A, samedi, et la Roma, le 20 décembre. La « Fio » reste sur quatre défaites consécutives et se retrouve au 13e rang de la Serie A. Ribéry a marqué deux buts en 11 matchs de championnat cette saison après avoir rejoint l'Italie cet été.