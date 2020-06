Karim Benzema a inscrit un doublé contre Valence, le 18 juin 2020. — Manu Fernandez/AP/SIPA

Belle soirée pour le Real Madrid. Les joueurs de Zidane ont répondu au Barça ​en l’emportant 3-0 contre Valence, jeudi, grâce à un doublé de Karim Benzema et un but du revenant Marco Asensio, absent depuis presque un an.

L’homme de la soirée a sans conteste été l’attaquant français, qui a mis le Real sur la voie du succès avec un premier but à l’heure de jeu avant de clore la marque grâce à un second magistral : contrôle pied droit lobé pour éliminer son adversaire, enchaîné d’une reprise du gauche surpuissante dans la lucarne. Boum.

Au passage, l'ancien Lyonnais a inscrit là ses 242e et 243e buts sous les couleurs madrilène, ce qui lui permet de devancer le mythique Ferenc Puskas pour devenir le cinquième meilleur buteur de l'histoire du club (derrière Ronaldo, Raul, Di Stefano et Santillana).

Asensio, 330 jours après

Une performance saluée bien sûr par Zizou après la rencontre. « Sa prestation a été magnifique, comme toute l’équipe. Son but a été extraordinaire. On sait qu’il est à l’aise avec son pied gauche, mais bon, se lever le ballon de cette manière et frapper de volée comme ça, c’est vraiment un geste compliqué, a estimé le coach madrilène. C’est beau à voir de l’extérieur, je suis content pour lui. Souvent, on voit Karim comme le N.9 de Madrid, il faut qu’il marque des buts… Mais il ne fait pas que cela. Donc quand il marque, je suis content parce qu’il ferme un peu des bouches. »

L’autre belle histoire du match a donc le deuxième but, inscrit par Marco Asensio. Resté éloigné des terrains 330 jours, soit plus de huit mois de compétition, à cause d'une rupture des ligaments croisés, l’attaquant a mis seulement 33 secondes pour marquer son retour un but, en reprenant un centre de Ferland Mendy (74e).