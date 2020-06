Marcelo rend hommage à George Floyd après avoir marqué lors de Real Madrid-Eibar, le 14 juin 2020. — Bernat Armangue/AP/SIPA

Une victoire et un hommage. Le Real Madrid, comme le Barça samedi, a réussi sa rentrée en s’imposant dimanche soir contre Eibar (3-1). Un match marqué par la célébration engagée de Marcelo après avoir marqué le troisième but madrilène. Le latéral brésilien a posé un genou à terre, poing levé et tête baissée, en hommage à George Floyd et aux mouvements antiracistes qui se multiplient à travers le monde.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #RMAEIB

🙏 Marcelo marque et rend hommage au mouvement au mouvement Black Lives Matter et à George Floyd

🚀 Un véritable missile, une frappe imparable !https://t.co/sc3vWocuNR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 14, 2020

« Genou à terre et poing levé pour Marcelo après son but. Un hommage à George Floyd et une revendication contre le racisme », a commenté Marca, le quotidien le plus vendu d’Espagne.

Après la photo des joueurs du Valence CF en soutien au mouvement « Black Lives Matter » le 9 juin dernier, il s’agit de la première manifestation de solidarité avec le mouvement antiraciste effectué en plein match de Liga.