Mise à jour 14h32 : Boris Johnson a annoncé le prolongement du dispositif

Boris Johnson a fini par céder. Le Premier ministre britannique, qui faisait face depuis le début de la semaine à une pression croissante pour prolonger pendant l’été les repas gratuits pour les enfants défavorisés, suite à la campagne menée par le joueur de Manchester United Marcus Rashford, a annoncé mardi en début d’après-midi qu’il allait prolonger ce dispositif.

« Je ne sais même pas quoi dire. Rendez-vous compte de ce que l’on peut faire tous ensemble. ÇA, c’est l’Angleterre en 2020 », a réagi Rashford sur son compte Twitter.

I don’t even know what to say.

Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020.