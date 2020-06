A défaut de pouvoir jouer au foot, Marcus Rashford a mis à profit le confinement pour faire avancer des combats qui lui tiennent particulièrement à cœur. L’international anglais de Manchester United a commencé à collaborer activement avec FareShare, qui lutte contre le gaspillage alimentaire et la malnutrition, dont le but est permettre aux enfants privés de repas à la cantine par la fermeture des écoles pendant l’épidémie de Covid-19 de manger.

Un objectif qui parle à Rashford, lui qui raconté avoir bénéficié de ce type d’aide quand il était un enfant élevé par une mère seule, qui travaillait de longues journées pour s’assurer d’avoir au moins un repas avant le dîner. Vendredi, l’attaquant a annoncé une grande nouvelle : il a réussi à rassembler les fonds nécessaires pour permettre à l'association FareShare de servir 3 millions de repas à des personnes défavorisées.

« J’ai une grande nouvelle, les gars ! Nous avions l’objectif qu’à la fin juin FareShare soit capable de fournir 3 millions de repas à des personnes vulnérables dans tout le Royaume-Uni. Aujourd’hui, nous avons atteint cet objectif », a écrit le joueur sur son compte Twitter.

Guys, I have AMAZING news!! 😬😬😬 We had a goal that by end of June @fareshareuk would be able to supply 3million meals to vulnerable people across the UK. TODAY we have met the financial goal to provide these meals. Thank you all SO much for the support (1)