Marcus Rashford — SIPANY/SIPA

Marcus Rashford est un grand plaisantin. L'an passé déjà, il avait fait une super vanne aux supporters parisiens: c'est lui qui avait inscrit le penalty éliminant le PSG de la Ligue des champions. Ce mercredi, il s'est mis en scène sur les réseaux sociaux en train de brûler au chalumeau la version imprimée d'un article écrit la vieille par BT Sport, « le script de la saison ».

Cet article prophétise la saison à venir en Premier League et vous l'aurez compris, il n'est pas très favorable à Manchester United puisqu'il le voit terminer sixième de la saison. Ce qui a provoqué donc provoqué la colère de Rashford. Il faut dire que Manchester 6e de Premier League, c'est un scénario totalement improbable et irrespectueux pour les Red Devils, qui, on le rappelle, ont terminé sixième la précédente édition...