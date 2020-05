Le retour de la NBA se précise : la ligue est en discussions avec le groupe Walt Disney pour investir son complexe d’Orlando où elle souhaiterait reprendre fin juillet sa saison suspendue à cause du coronavirus, a confirmé samedi un porte-parole à ESPN.

« La NBA, en collaboration avec le syndicat des joueurs (NBPA) a entamé des discussions avec The Walt Disney Company afin d’explorer les possibilités de redémarrer l’exercice 2019-2020 fin juillet au complexe ESPN Wide World of Sports dont il est propriétaire en Floride », a déclaré Mike Bass.

