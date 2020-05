FOOTBALL L’ailier passé par Auxerre et le Stade Rennais était en perdition à Wolfsburg et avait rompu son contrat en début d’année

Paul-Georges Ntep, ici lors d'un match à Hambourg sous les couleurs de Wolfsburg, en 2017. — Carmen Jaspersen/AP/SIPA

Après avoir relancé Clément Grenier, Guingamp peut-il faire revenir Paul-Georges Ntep au football ? A en croire, les informations de L’Equipe et de Ouest-France, l’ancien ailier du Stade Rennais pourrait faire son retour en Bretagne. Sans club depuis la résiliation de son contrat avec Wolfsburg en février, le joueur français pourrait rebondir en Ligue 2. Paul-Georges Ntep doit passer sa visite médicale ce mercredi avant de s’engager pour l’équipe entraînée par Sylvain Didot, qui a terminé la saison à la huitième place.

Régulièrement plombé par les blessures, le puissant ailier gauche n’a jamais réussi à s’imposer depuis son départ du Stade Rennais en 2017. A Wolfsburg, il a peu joué, avant d’être prêté à Saint-Etienne, où son passage ne restera pas gravé dans les mémoires. Mais ce fut même pire ensuite. Après une nouvelle saison blanche en Bundesliga, Ntep a été prêté en Turquie mais ne s’est pas non plus imposé à Kayserispor où il a résilié son contrat. Wolfsburg a fait de même en février, laissant P.G. sans club pour la fin de saison tronquée.

Ntep, ce serait le typique pari à la Guingampaise.

Joueur de caractère, libre, profil d’excentré explosif, fidèle à celui recherché.

Il reste à espérer qu’il soit épargné car quel fabuleux joueur en pleine possession de ses moyens.

Ce serait le premier coup du nouveau projet. — Pierre Henry-Dufeil (@PierreHD) May 13, 2020

Sur les réseaux sociaux, l’arrivée de l’ailier semblait ravir les supporters guingampais, qui émettent presque tous la même réserve : « S’il ne se blesse pas, c’est un bon choix ». Depuis son arrivée en Bretagne, le joueur a multiplié les pépins physiques, limitant son impact dans le jeu. Joueur explosif, Ntep avait fait de sa puissance et de son accélération ses principales forces. A 27 ans, il lui faudra sans doute trouver d’autres atouts pour performer. En Avant n’attend que ça.

A Rennes, on se souviendra surtout de ses pions face au rival nantais et de son incroyable but de la tête, genoux à terre face à Reims. C’était il y a six ans. Depuis, Ntep a traversé le désert.