Ils marcheront seuls, mais marcheront quand même et c’est déjà pas si mal vu la conjoncture : les joueurs du Borussia Dortmund, qu’on avait quittés après une élimination déjà marquée par la pandémie de coronavirus, rouvriront la maison football samedi à 15h30 contre leur rival Schalke 04. En même temps, huit autres équipes s’affronteront sur quatre autres terrains pour offrir à la Bundesliga un multiplex hors-sol. Le Bayern jouera dimanche soir et la 26e journée se prolongera jusqu’au lendemain, avec un joli Werder vs Leverkusen pour conclure.

En temps normal, ça n’aurait été qu’un week-end de BuLi comme un autre. On aurait peut-être jeté un œil au derby de la Ruhr, mais sans plus. Là, le truc prend des proportions assez immenses : 20 Minutes va liver du foot allemand et vous aussi peut-être, vous allez vibrer sur un championnat qui ne vous est pas trop familier (bien qu’intrinsèquement meilleur que notre bonne vieille Ligain, ne soyons pas trop chauvins non plus).

Comment imaginez-vous ce week-end de reprise du foot ? Qu’attendez-vous de la Bundesliga ? A quel point attendiez-vous (ou pas) ce jour où le ballon reprendrait ses droits, quand bien même est-ce chez nos voisins ? Combien de bières pensez-vous descendre en 90 minutes ?

