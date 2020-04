Rafael Nadal ne voit pas comment la saison de tennis pourrait reprendre. — MARTIN BUREAU / AFP

L’Espagnol Rafael Nadal, numéro 2 mondial, s’est dit dimanche « très pessimiste » concernant les chances d’une reprise prochaine du tennis professionnel dans des conditions « normales », en raison de la pandémie de nouveau coronavirus​. « Je suis très pessimiste quant à la possibilité que le circuit puisse reprendre une activité normale », a reconnu le lauréat de 19 tournois du Grand Chelem, lors d’une discussion organisée par la Fédération espagnole de tennis (RFET) avec l’équipe espagnole vainqueure de la Coupe Davis l’an dernier.

« Dans le tennis, vous devez voyager chaque semaine, séjourner à l’hôtel, aller dans différents pays… Même si les matchs sont joués sans public, l’organisation d’une compétition nécessite la participation de nombreuses personnes. Au niveau international, je vois un sérieux problème », a ajouté Rafael Nadal, qui avait déjà exprimé ses doutes mi-avril sur la tenue d’un « grand tournoi » à « proche ou moyen terme ».

Le tennis mondial est à l’arrêt depuis début mars et jusqu’à mi-juillet au moins, après notamment le report de Roland-Garros à l’automne et l’annulation historique de Wimbledon. Nadal s’est associé à ses grands rivaux Novak Djokovic et Roger Federer pour défendre la création d’un fonds d’aide aux joueurs mis en difficulté par la paralysie du tennis mondial.