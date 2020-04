FOOTBALL La gardienne de but internationale française de l’Olympique lyonnais a annoncé sa décision samedi soir

La gardienne de but internationale française de l'OL,Sarah Bouhaddi a annoncé samedi soir quitter son club, l’Olympique lyonnais, sans indiquer sa destination qui pourrait être les Etats-Unis. « Il est temps pour moi de prendre mon envol j’ai grandi avec ce club, construit un palmarès. Je remercie mon président, Jean-Michel Aulas qui m’a tellement apporté et apporté à notre sport. Il m’a permis de vivre de ma passion », a déclaré Bouhaddi dans une vidéo postée sur son compte Twitter.

N E W P O S T pic.twitter.com/WY1JXRQ8wl — Bouhaddi sarah (@BouhaddiSarah) April 18, 2020

Sarah Bouhaddi (145 sélections) devrait quitter le club rhodanien avec la milieu de terrain allemande, Dzsenifer Marozsan. Agée de 33 ans, Bouhaddi a été formé au CNE de Clairefontaine avant de jouer à Toulouse (2005-2006), Juvisy (2006-2009) puis Lyon où elle a été dix fois championne de France, remporté sept coupes de France et surtout six fois la Ligue des Champions.

Dans un entretien accordé vendredi au quotidien Le Progrès, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas avait confié ne pas renoncer à conserver Bouhaddi et Marozsan en rappelant qu’actuellement le championnat nord-américain était arrêté. Il a également suggéré que les deux joueuses pouvaient aussi rejoindre OL Reign, le club racheté par l’Olympique lyonnais fin 2019 et affirmé qu’en cas de départ, l’OL organiserait « un recrutement encore plus important pour la saison prochaine ». La gardienne de l’Atletico Madrid, Dolores Gallardo serait pressentie pour remplacer Bouhaddi dans les buts de l’OL.