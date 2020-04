Jean-Michel Aulas verrait bien Tony Parker lui succéder à la tête de l'OL. — FRANCK FIFE / AFP

Jean-Michel Aulas prêt à passer le flambeau ? L’actuel président de l’Olympique lyonnais, en poste depuis 33 ans, songerait à passer la main. C’est ce qu’il a indiqué dans une interview accordée dimanche au journal l’Equipe, précisant qu’il s’imaginait continuer quatre ans de plus avant de prendre sa retraite à l’orée de ses 75 ans.

Quant à son successeur ? « JMA » a déjà une idée bien arrêtée : Tony Parker. L’ancien basketteur professionnel, star des parquets américains, préside actuellement le club de Villeurbanne et s’est beaucoup rapproché de lui ces derniers mois.

« J’ai encore beaucoup à apprendre »

« J’ai vraiment le sentiment qu’il a les caractéristiques. En plus des qualités professionnelles et humaines, j’ai une grande affection pour lui et tout ce qu’il représente », argumente Jean-Michel Aulas en toute « transparence ». Un choix « évident » selon lui. « Je ne le dis pas parce que j’ai une idée derrière la tête et que j’en ai parlé avec Tony. Il n’y a aucune décision de prise, ni de son côté, ni du mien, ni du côté de nos actionnaires », complète-t-il.

De son côté, l’intéressé a indiqué être « touché » et « honoré » par ses propos. « Mais j’ai encore beaucoup à apprendre », répond-il avant de trancher : « Ce n’est pas du tout d’actualité. J’ai envie de grandir avec Jean-Michel, de continuer d’apprendre de lui. On verra dans quatre, cinq ans. »

L’Asvel et l’OL ont noué un partenariat depuis près d’un an. Tony Parker devrait prochainement intégrer le conseil d’administration du club de foot lyonnais.