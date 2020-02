Tony Parker avait notamment retrouvé Jean-Michel Aulas, le 24 janvier à Bercy, à l'occasion du match NBA entre Milwaukee et Charlotte à Paris. FRANCK FIFE — AFP

Le rapprochement Aulas-Parker bat son plein à Lyon. Le président de l'OL vient en effet d’annoncer ce mercredi une nouvelle étape dans cette collaboration avec son homologue de l’Asvel : « On va faire en sorte de lui faire une place dans les mois qui viennent au sein du conseil d’administration d’OL Groupe, c’est une décision qui a été prise hier au CA ».

JMA a ensuite justifié ce choix lors d’un petit-déjeuner de presse à Paris : « D’abord, il y a un partenariat avec Tony Parker sur la partie basket. Il y a aussi une convergence de visions sur ce que doivent être les clubs de haut niveau en termes d’organisation, de préparation, d’investissement capitalistique ».

« TP » joue également un rôle dans le projet OL Reign à Seattle

« Tony a aussi intégré, à nos côtés, le capital d'OL Reign à Seattle [franchise de football féminin], poursuit l’emblématique dirigeant lyonnais. Et puis, dans notre partenariat, il y a toute une partie de développement international en Chine et aux Etats-Unis qui va être faite par Tony Parker. Plus qu’un ambassadeur de la marque OL, il devient un vrai partenaire. »

Retiré des parquets depuis l’été dernier, « TP » a intégré en décembre OL Groupe, la holding cotée contrôlant l’OL, dans le capital de l’Asvel, et ce à hauteur de 31,67 %. La coopération entre les deux entités doit se prolonger avec la construction d’une arena à Décines, juste à côté du Parc OL, qui accueillerait les basketteurs à partir de 2023.