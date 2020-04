Didier Deschamps, le 8 janvier 2020. — Vincent Loison/SIPA

Qui n’a jamais pesté contre le jeu de l'équipe de France de foot dans son canapé ? Ah, personne ne conteste. Sachez que les critiques que vous pouvez formuler entre une gorgée de bière et une poignée de chips, Didier Deschamps n’en a cure. Dans une longue interview accordée à L'Equipe de ce vendredi sur le tacticien qu’il est, le sélectionneur des Bleus reconnaît que plus jeune les critiques pouvaient le toucher. Désormais, « elles m’atteignent de moins en moins. Elles glissent même sur moi. » Eh oui, il a le cuir épais DD.

Deschamps revient sur la demi-finale de Coupe du monde contre la Belgique et non, ce n’est pas lui qui a dit aux Bleus de laisser le ballon aux Diables rouges. « Non […]. J’étais même énervé de voir mon équipe jouer si bas. Mais les joueurs se sentaient forts ainsi. » Et à la question « estimez-vous que vos équipes ont bien joué au football depuis que vous êtes entraîneur ? », il répond « globalement, oui à Monaco. A Marseille, pas à chaque match ; en équipe de France non plus. » On ne peut qu’être d’accord avec lui.