Puisqu'il n'y a plus de terrain en ce moment, c'est sur Instagram que les footballeurs font parler d'eux. Tant mieux pour nous, ça fait un peu d'actualité à se mettre sous la dent. Interviewé par le célèbre Mohamed Henni, Karim Benzema s'est (un peu) lâché dimanche soir sur le réseau social, notamment au moment d'évoquer « footballistiquement » sa rivalité avec Olivier Giroud. « On confond pas la F1 avec le karting. Et je suis gentil. Maintenant, next. Je parle même plus de lui. Je sais que je suis la F1. ».

Une punchline bien violente (et un peu gratuite, il faut le dire) que l'attaquant du Real Madrid a nuancé quelques minutes plus tard, sans que cela attenue vraiment le propos.

« Après si on parle de style de jeu, le sien convient bien à l'équipe de France. Il est bien parce qu'il y a des joueurs comme Mbappé ou Griezmann qui sont rapides et qui évoluent dans les couloirs ou tournent autour de l'avant-centre. Lui, devant, il pèse sur les défenses, ce qui permet aux deux autres de beaucoup bouger et de se montrer. Il bloque et ça marche. Après, ça ne sera pas spectaculaire, tu ne diras pas "Ouah dinguerie et tout"… Est-ce que tout le monde aime ce jeu? Je ne sais pas. Mais ça va bien à l'équipe de France. »