S’il y a bien un truc qu’on ne peut pas reprocher à Gerard Pique, c’est de manquer de panache. Le défenseur du Barça peut perdre un Clasico, mais il ne le fait jamais en repartant la tête basse, sans avoir lâché un petit scud aux représentants de la capitale. Dimanche soir, après la défaite du Barça à Santiago-Bernabeu (2-0), le Catalan a estimé qu’il avait eu en face de lui pendant les 45 premières minutes « l’un des pires Real à Bernabeu » qu’il lui ait été donné de voir dans sa carrière. Rien que ça.

« On est dégoûtés, on pensait vraiment qu’on pouvait ramener un bon résultat parce qu’ils diffusaient de mauvaises sensations, a estimé Pique dans As. Le Real de la première période est l’un des pires que j’aie rencontré à Bernabeu. Mais nous avons perdu le contrôle. » Et les Madrilènes ont marqué deux fois dans les 20 dernières minutes, par Vinicius puis Mariano. Une victoire qui lui permet de reprendre la tête du championnat. Un beau cadeau pour la 500e de Karim Benzema.

Le discours de Pique n’est pas totalement faux sur le fond, mais il y avait sûrement d’autres moyens de le dire. Et puis de toute façon, le perdant a toujours tort. Cela ne fait que renforcer, au final, la sensation que le Barça est lui aussi dans le dur cette saison, et l’arrivée de Setien n’a rien changé à l’affaire. « Nous avons nos problèmes aussi, a convenu le défenseur ensuite. On n’est pas très bien. »

Zidane : « On récupère la première place mais surtout on change de dynamique »

On confirme. Avec un jeu stéréotypé et essentiellement axial, les Catalans n’ont jamais été en mesure de mettre Messi et Griezmann dans de bonnes conditions. « Nous avons commis des imprécisions, leur pression s’est beaucoup intensifiée, on n’a pas réussi à avancer et on a souffert. La vérité c’est que nous avons perdu beaucoup de confiance avec le ballon, on est rentré dans une phase de nervosité, et ça a donné ce résultat », a débriefé l’entraîneur Quique Setien.

De son côté, le Real va bien mieux, évidemment. « On récupère la première place mais surtout on change de dynamique, a soufflé Zinédine Zidane. Je suis content, mais pas seulement d’avoir gagné, mais je suis content parce qu’on a fait le boulot. J’avais dit que ça allait être une opportunité de redresser la barre, et à l’arrivée on a fait ce qu’on avait promis. » Avec un petit point d’écart à 12 journée de la fin, cette Liga promet en tout cas une belle bataille jusqu’au bout.